Courrier International'dan dikkat çeken Türkiye analizi!
Fransız medyasında çıkan bir haberde, Türkiye'nin 1974'ten sonra uygulanan ambargolardan kurtulmaya çalıştığına değinilerek, geliştirilen yerli ve milli teçhizatlarla ihracatın arttığı ifade edildi.
Paris merkezli Fransız haftalık gazetesi Courrier International, Türk savunma sanayii ürünlerinin ihracatına dair bir haber yayımladı.
"Türkiye yurt dışına silah satışını artırıyor" ifadelerinin kullanıldığı yazıda, 1974'ten sonra uygulanan ambargolara değinilerek, "1974'ten bu yana askeri teçhizat ithalatına bağımlılığından ve maruz kaldığı ambargolardan kurtulmaya çalışan Türkiye, kendi sanayisini geliştirdi. Türkiye giderek ihracata yöneliyor" denildi.
Haberde, Türk savunma sanayii şirketlerinin 2021'de 3,2 milyar dolar değerinde silah ihraç ettiği, bu rakamın 2022'de 4 milyara ulaşmasının beklendiği belirtildi.
Analizde, Türkiye'nin attığı adımlarla bu alanda dışa bağımlılığı bitirmeyi planladığı kaydedildi.