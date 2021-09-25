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Spor Coulibaly, Türkiye'de antrenör oldu
Spor

Coulibaly, Türkiye'de antrenör oldu

Futbolculuk kariyeri boyunca Türkiye'de çeşitli kulüplerde forma giyen Fernand Coulibaly, bu kez antrenörlüğe başladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 14:23:00 -
Coulibaly, Türkiye'de antrenör oldu

Süper Lig'in eski golcüsü Fernand Coulibaly, Türkiye'de antrenörlüğe başladı.

1994'te Adana Demirspor ile başladığı Türkiye kariyerinde Gaziantepspor, Ankaragücü, Vanspor, Siirt Jetpa, Denizlispor ve Diyarbakırspor formaları giyen eski golcü, Turgutluspor'da forvet antrenörlüğüne başladı.

2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Turgutluspor'un açıklamasında, "Turgutlusporumuzda, Türkiye’de birçok takımda forma giymiş tecrübeli oyuncu Fernand Coulibaly, forvet antrenörü olarak göreve başladı. Bugün takımımızla ilk antrenmanına çıkan Fernand Coulibaly, bundan sonraki süreçte forvet oyuncularımıza tecrübelerini aktaracak." denildi.

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