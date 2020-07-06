Coşkun Sabah, "engelsiz" bireyler için tişört imzaladı

İSTANBUL (AA) - Türk sanat müziği sanatçısı, yorumcu ve bestekar Coşkun Sabah, Engelsiz Yaşam Vakfı'nın etkinliğine katıldı.

Vakfın merkezinde düzenlenen etkinlikte engelli bireylerle bir araya gelen sanatçı, Beykoz Engelliler Derneği'nden gelen Melike Yıldız ile tekerlekli sandalye milli basketbol takımı oyuncuları İsmail Yılmaz ve Umut Can Yaşar ile bir süre sohbet etti.

Engelli bireylere verilmek üzere Engelsiz Yaşam Vakfı'na 100 tişört karşılığı nakdi yardımda bulunan Sabah, basın mensuplarına yaptığı açıklamada vakfın çalışmalarını kurulduğu günden beri takip ettiğini söyledi.

Coşkun Sabah, bağış miktarı mütevazi olsa da içten gelerek yapılmasının önemli olduğu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Durumumuz el verdiği müddetçe bu tür şeyleri periyodik olarak yılda birkaç kez yapmamız lazım. Vakfa içimden gelen bir bağışı yaptım. Bu tür bağışlar insana huzur veriyor. Her sanatçıyı, iş adamını bu tür bağışlar yapaya davet ediyorum. Bunlar insanlığın bir gereğidir."

- "Kardeş derneğimize 100 tişört bağışladık"

Engelsiz Yaşam Vakfı Kurucu Başkanı Atilla Kaplakarslan, Coşkun Sabah'ın vakfın şeref üyesi olduğunu ve bir süre önce kendisiyle engelli bireyler için neler yapılabileceğini konuştuklarını söyledi.

Kaplakarslan, sanatçının yaklaşık 5 bin liralık bağış yaptığını ve karşılığında kardeş dernek olan Beykoz Engelliler Derneği'ne 100 tişört bağışladıklarını ifade etti.

Beykoz Engelliler Derneği Başkanı Hasan Polat ise vakfın ikinci kez kendilerine destek olduğunu belirterek, "Burada olmaktan çok mutluyuz. İhtiyaçlarımızda yardımcı oluyorlar. Coşkun Bey'e de yardımı için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Beykoz Engelliler Derneği'nden tekerlekli sandalye milli basketbol takımı oyuncuları İsmail Yılmaz ve Umut Can Yaşar, üzerinde "Engelsizsiniz" yazılı tişörtleri giyerek fotoğraf çektirdi.

Engelli katılımcılar ve aileleriyle birlikte de hatıra fotoğrafı çektiren Coşkun Sabah, ayrıca hediye edilen tişörtlerden bazılarını dernek için imzaladı.