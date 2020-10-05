Coşkun Bel'den sağlık sistemi ile ilgili akılalmaz sözler
CHP'nin kadrolu yazarı Rahmi Turan, partinin yeni Sağlık Politikaları Genel Başkanı Coşkun Bel’in Türkiye'nin sağlık sistemine ilişkin acımasızca sözlerini Sözcü'de köşesine taşıdı.
Paçavra Sözcü'nün kalemşörlerinden Rahmi Turan, CHP’nin yeni Sağlık Politikaları Genel Başkanı Coşkun Bel’in Türkiye’nin sağlık politikalarına ilişkin sözlerini köşesine taşıdı.
Coşkun Bel, Rahmi Turan'a verdiği röportajda, Türkiye’nin sağlık alanındaki çığır açan hamlelerini görmezden gelerek ‘AK Parti 18 yıllık sağlık sistemimizin ayarlarını bozdu’ dedi.
Laikçi dönemde pislikten geçilmeyen hastaneleri, rehin alınan cenazeleri, günlerce beklenen ilaçları ve benzeri acı olayları çabuk unutan Coşkun Bel’in AK Parti’yi eleştirmesi akıl tutulması olarak yorumlandı.
Koronavirüs döneminde tel tel dökülen Avrupa’ya yardımlar eden ve süreci başarılı bir şekilde yürüten hükümeti acımasızca eleştiren Bel, özellikle bu dönemde peş peşe açılan hastanelere karşı ise gözlerini kapattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir organizasyonda 16 şehir hastanesinin faaliyete geçtiğini duyurmuştu.