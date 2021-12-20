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Gündem Coşkun Başbuğ'dan dolar çıkışı: Hayırdır diliniz nereye kaçtı?
Gündem

Coşkun Başbuğ'dan dolar çıkışı: Hayırdır diliniz nereye kaçtı?

Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, doların düşmesinin ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 21:48:00 -
Coşkun Başbuğ'dan dolar çıkışı: Hayırdır diliniz nereye kaçtı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından dolar sert düştü.

Yaşanan flaş gelişmeden sonra Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ'dan dolar çıkışı geldi.

Başbuğ, Twitter hesabından şunları yazdı:

"'Cumhurbaşkanı konuşuyor, dolar fırlıyor' diyenler, Cumhurbaşkanı konuştu ve dolarda rekor düşüş gerçekleşti. Sizlerde tık yok. Ne o hayırdır diliniz nereye kaçtı…"

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