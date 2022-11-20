Coşkun Başbuğ cevapladı: Kara harekatına dönüşür mü?

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Terör ve Güvenlik Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kanal 24 canlı yayınında konuşan Başbuğ, "ABD bu süreçte, bu kadar büyük kapsamlı bir operasyon asla tahmin etmiyordu." dedi.

'Bana göre bir ilk'

"Bu gerçekten tarihi bir operasyon." ifadesini kullanan Başbuğ, sebebini şöyle anlattı:

Operasyonun tarihi olması sadece sınır ötesinde yapılması anlamında değil, iki ülkede eş zamanlı yapılmasından dolayı. İki ülkede birden fazla hedefe doğru operasyon.. Bu kadar derinlikte ve dakikalar/saatler içerisinde bir operasyon.. Bu ülkemizin 40 yıllık terörle mücadelesinde bana göre bir ilk. En büyük de kırılma noktası. Terörle mücadele anlamında en büyük gelişme. ABD bu işin şokunu nasıl atar bilmem ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti asla bu işi burada bırakmaz. Biz eninde sonunda bu coğrafyada bir kara harekatı gerçekleştireceğiz. Hem de iki ülkenin içerisinde olduğu.

Hava harekatının kara harekatına dönüşüp dönüşmeyeceğine ilişkin soruya ise Başbuğ, "Bunun akabinde bir kara harekatı başlayacağını söylemek erken. Ama hiç olmayacağı anlamına gelmez" cevabını verdi.

Başbuğ, "Türkiye her yürüttüğü mücadelede hukuka, insan haklarına ve bulunduğu coğrafyaya da saygı göstererek harekatı yürütüyor. Hiç kimse bize herhangi bir konuda leke süremez." değerlendirmesinde bulundu.