Coşkun Bağbuğ açıkladı: Putin'den Fransa'ya tarihi ayar

Rusya'nın başkenti Moskova'da 7 Şubat'ta gerçekleştirilen Putin-Macron zirvesine yönelik tartışmalar devam ediyor. Rusya-Ukrayna krizinde bir rol çalmaya çalışarak Moskova'ya giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ilgili Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Rusya ve Moskava arasındaki tansiyonu düşürecek olan ülkenin çok ciddi bir itibar kazanacağını belirten Başbuğ, şunları ifade etti:

"Türkiye bu konuda çok şanslı"

Biz bu tansiyonu bir noktaya getirip de, "Herkes evine. Sorun bitmiştir" dediğimiz an dünyada gerçekten bölgede ağırlığı olan ve ipiyle de kuyuya inilecek devlet olarak duruşumuzu netleştireceğiz. Daha da mühürleyeceğiz.

"Fransa'nın tarihinde almış olduğu en büyük dersi verdi"

Fransa, Minsk'i de bahane ederek bir rol çalmaya çalıştı ama buradaki art niyeti iyi bilen Putin, bana göre, Fransa'nın tarihinde almış olduğu en büyük dersi verdi. Şimdi bu dersten sonra Fransa bunu tekrar dener mi? Dener. Karşıda "ikiyüzlü" değil "çokyüzlü" bir siyaset var. Yani bizdeki o onurlu dik duruş gibi yalıları görmek pek mümkün değil. Rol kapma savaşına tekrar girecektir ama şansları yok. Çünkü, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin Batı'ya verdiği en son mesaj, "Kendi menfaatini düşünüyorsun. İkiyüzlü bir politika izliyorsun" şeklindeydi. Rusya'nın Batı'ya bakışı zaten çok net. Dolayısıyla burada Türkiye'den başka bu rolü üstlenecek bir ülke yok. Ben bunu yaparsa Türkiye olacağını düşünüyorum.

"Savaş için Fransa ile Almanya anahtar ülkeler"

Bugün Avrupa'da iki tane öneli güç var. Ekonomik anlamda Almanya, askeri anlamda ise Fransa. ABD, Fransa'yı kaybetmekle Avrupa'daki en büyük silahlı gücünü kaybetmenin eşiğine geldi. Şuan her ne kadar görüşmeler sürse de Fransa'da ABD'ye karşı çok ciddi bir sert duruş var. Bu nedele savaş için anahtar ülkeler Almanya ile Fransa. Barış için ise Türkiye. Bunların alacakları pozisyon da ki bizimkisi çok net, gelecekte olacakların da habercisi olacak. Ben ABD-Almanya ve Fransa arasında bir işbirliği olacağını sanmıyorum. Çünkü Almanya'nın burada çok büyük kayıpları olur. Özellikle enerji alanında. Kazanacağı ise hiçbir şey yok.