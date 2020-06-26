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Yerel

Çorum'u sarsan vahşette yeni gelişme! Iraklı genç kız...

Çorum’da 2018 yılında Barış İ. (21) tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Irak uyruklu Nada B.'nin (17), davası ertelendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 08:16:00 -
Çorum'u sarsan vahşette yeni gelişme! Iraklı genç kız...

Çorum’u sarsan genç kızın ölümüne ilişkin dava 2018 yılından bu yana devam ederken, mahkeme sanığın tutuklunun halinin devam etmesine ve duruşmanın 29 Eylül saat 11.20'ye ertelenmesine karar verdi.

Çorum Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan davaya Iraklı genç kızın ailesi de katırlıken, savaştan kaçarak geldikleri Türkiye'de Çorum'a yerleştiklerini anlatan acılı aile, üzüntülü olduklarını ve şüpheli saldırgana en ağır cezanın verilmesini beklediklerini söyledi.

Olay

3 Kasım 2018'de, Gazi 4'üncü Sokak'ta meydana gelen olayda Barış İ., ablasıyla sokakta yürüyen kız arkadaşı Irak uyruklu Nada B. ile karşılaştı. Barış İ. ile bir süre önce tanıştıkları öne sürülen Nada B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Barış İ., genç kızı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedaviye alınan geç kız, 7 aylık yaşam mücadelesini kaybedip Ramazan Bayramı'nda yaşamını yitirdi. Genç kız, kent merkezindeki Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan bıçaklı saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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