Çorum'da zehir tacirlerine dev operasyon
Çorum'da narkotik polisinin zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin havalandırma boşluğu ve tuğlaların içerisinde uyuşturucu aradığı operasyonda 211 adet ecstasy hap, 310 gram skunk, 291 gram esrar, 3 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi11 Şubat 2019 Pazartesi 06:35
Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde temini ve ticareti, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda narkotimler Kargı ilçe merkezli il merkezi ve Osmancık ilçesinde eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. İHA'nın haberine göre; operasyonda Ş.Ö., O.H.A., Ş.H., H.B., V.E., Ö.Y., O.G., M.I., Ş.A., G.Z. ve U.H. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Zanlıların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 211 adet ecstasy hap, 310 gram skunk, 291 gram esrar, 3 adet ruhsatsız tabanca,1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla adli makamlara sevk edilen zanlılardan Ş.Ö., Ş.H., Ö.Y., V.E. ve G.Z. isimli şahıslar ise tutuklanarak Çorum L Tipi Cezaevine gönderilirken, U.H. adlı şahıs serbest bırakıldı. Diğer zanlılar ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
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