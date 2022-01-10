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Yerel Çorum'da yeni uygulama başladı! Kimlik kartlarına e-İmza yükleniyor
Yerel

Çorum'da yeni uygulama başladı! Kimlik kartlarına e-İmza yükleniyor

İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Eylül 2020'de hayata geçirilen Hayat Kimliğinle Kolay Projesi kapsamında Çorum'da kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemleri başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 17:31:00 -
Çorum'da yeni uygulama başladı! Kimlik kartlarına e-İmza yükleniyor

Proje kapsamında 50 ilde kimlik kartlarına e-İmza yüklenmesine bugün başlandı.

İnönü Caddesi'ndeki Valilik ek binasında faaliyet gösteren Çorum Nüfus Müdürlüğüne Nüfusmatik cihazı yerleştirildi.

E-İmza sahibi vatandaşlar, mesai saatleri içinde T.C. Kimlik Kartı ile kuruma gelerek, Nüfusmatik cihazı aracılığıyla önceden sahip oldukları e-İmzalarını kimlik kartlarına yükleyebilecek.

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