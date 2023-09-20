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Yerel Çorum'da vahşet! 2 aylık bebeğini ikinci kattan attı!
Yerel

Çorum'da vahşet! 2 aylık bebeğini ikinci kattan attı!

Yeniakit Publisher
2023-09-20 09:52:00 -
Çorum'da vahşet! 2 aylık bebeğini ikinci kattan attı!

Çorum’da bir anne 2 aylık bebeğini ikinci kattan aşağıya atarak ölümüne sebep oldu.

Çorum’da cinnet gitiren bir anne 2 aylık bebeğini ikinci kattan aşağıya atarak ölümüne sebep oldu.

İddialara göre, sinir krizi geçiren genç anne 2 aylık bebeğini apartmanın ikinci katından aşağıya attı.

Sert zeminin üzerine düşen bebek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından talihsiz bebek, hastaneye kaldırıldı. Buğlem bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından cani anne, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bir süre sonra kendine gelen vicdansız annenin “Ben ne yaptım” diye feryat ederek, duyduğu pişmanlığı dile getirdiği belirtildi.
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