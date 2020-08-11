Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
ÇORUM (AA) - Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 590 kök Hint keneviri ile 6,6 kilogram kurumaya bırakılmış esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince izinsiz Hint keneviri yetiştiren kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 590 kök Hint keneviri ile kurumaya bırakılmış 6,6 kilogram esrar ele geçirildi.
Polis ekipleri tarafından 4 kişi gözaltına alındı.