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Çorum'da usulsüz avlanan 16 kişiye 20 bin lira ceza

10 Eylül 2019 Salı 17:08
Çorum'da usulsüz avlanan 16 kişiye 20 bin lira ceza

ÇORUM (AA) - Çorum'da usulsüz avlandıkları tespit edilen 16 kişiye 20 bin 265 lira ceza uygulandığı bildirildi.

Orman ve Su İşleri Çorum Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2019-2020 av sezonunun 24 Ağustos'ta açıldığı, bin 87 avcının Avlak Bilgi Sisteminden (AVBİS) bıldırcın, üveyik ve yaban domuzu için izin alarak av yaptığı belirtildi.

Av sezonun başlamasıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin de gece gündüz denetimlere başladığı anlatılan açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Gece denetiminde avda kullanılması yasak cihazlarla av yaptığı tespit edilen 12 kişiye yasal işlem uygulanmış, 2 av tüfeği, 1 projektör, ses cihazları ve av hayvanlarına el konulmuştur. Gündüz kontrollerinde de usulsüz av yapan 4 avcıya yasal işlem yapılmış, bir av tüfeğine el konulmuştur. Denetimlerde 16 kişiye 16 bin 505 lira idari para cezası ve 3 bin 760 lira tazminat olmak üzere toplam 20 bin 265 lira ceza uygulanmıştır. Sürdürülebilir ve bilinçli avcılık yapılması için av koruma, kontrol ve bilinçlendirme faaliyetlerimiz yoğun şekilde devam etmektedir."

Vatandaşların mağdur olmamaları için kurallara göre av yapmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, "Vatandaşlarımızın yasa dışı avcılık yapanları, özellikle araziye elektronik ses cihazı kuran ve gece far avı yapanları görmeleri halinde en hızlı şekilde şube müdürlüğümüze ya da kolluk kuvvetlerimize bildirmeleri hususu önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.



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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 17:08
  1. av
  2. av sezonu
  3. Çorum
  4. usulsüz avlanma

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