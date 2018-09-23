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Çorum'da trafik kazası! Aracın içinde sıkışıp kaldı

Çorum’un Kargı İlçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandığı bildirildi. Çarpmanın etkisiyle araçta yolcu olarak bulunan ve araç içerisinde sıkışan şahıs kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

23 Eylül 2018 Pazar 22:51
Çorum'da trafik kazası! Aracın içinde sıkışıp kaldı

Çorum’un Kargı İlçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Kargı-Sinop yolu üzerinde bulunan TOKİ girişinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sinop istikametinden Kargı yönüne doğru seyirhalinde bulunan, E.B. yönetimindeki 57 FE 408 plakalı kamyonet, sanayi sitesinden TOKİ konutlarına gitmek için karşıdan karşıya geçmek isteyen M.K. yönetimindeki 19 AAG 298 plakalı araç ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle 19 AAG 298 plakalı araçta yolcu olarak bulunan H.K. araç içerisinde sıkıştı. Kaza kırım ekiplerinin uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkartılan H.K. ambulansla Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazanın ardından Kargı-Sinop yolunda trafik kontrollü olarak verilirken, araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe yeniden açıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 22:51
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  2. Çorum
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