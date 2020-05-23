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Çorum'da tipiye yakalanan 14 büyükbaş hayvan donarak telef oldu

Yeniakit Publisher
2020-05-23 17:44:22 -
Çorum'da tipiye yakalanan 14 büyükbaş hayvan donarak telef oldu

ÇORUM (AA) - Çorum'da yaylada bulunan 14 büyükbaş hayvan, kar yağışı ve tipi nedeniyle donarak telef oldu.

Kentin yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde başlayan ve 3-4 saat etkili olan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi.

Merkeze bağlı Yeşildere köyü ile Laçin ilçesine bağlı Gözübüyük köyleri arasındaki 1200 rakımlı Katıklıeşme Yaylası'nda da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle hayvanlarını otlatan vatandaşlar güçlük yaşadı.

Tipi ve soğuk hava nedeniyle yayladaki 14 büyükbaş hayvan telef oldu.

Olayla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hasar tespit çalışması yapılacağı öğrenildi.

Yeşildere Köyü Muhtarı Ali Okçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ani bastıran kar ve tipi nedeniyle yaylalarımızda bulunan vatandaşlarımız ve otlatmaya çıkardıkları hayvanları kabus yaşadı. Sıcaklık aniden düşünce soğuktan donarak 14 hayvan telef oldu." dedi.


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