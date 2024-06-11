  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Katil İsrail, Batı Şeria'da soykırım yapıyor

Suriyeliler 'bayramlaşmaya gidiyor' yalanı! Hatay Valiliği açıklama yaptı

Afrika'da Çin'e madencilik şoku! Askıya aldılar

Emekli maaşları bayram öncesinde hesaplara yatacak mı? Emekli maşları ödenme tarihi

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'dan Hamas'a çağrı

Altın ve gümüş piyasalarına dair yeni gelişme: Maden sahası yenilendi ama çıkarılamıyor! Hazine dolu

Neler oluyor? Koç Holding batıyor mu?

İranlılar sonunda bunu da yaptı! Türkiye'yi kazıklamaya başladılar, gerçekten olacak iş değil

İtalyanlardan şok itiraf: Lobi faaliyetlerimiz sonuç vermedi, otomobil devi Türkiye'yi seçmek üzere

Türk savaş gemisi Japonya sularına girdi! O ülke İHA'larını apar topar bölgeye yolladı
Yerel Çorum’da tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kaldı
Yerel

Çorum’da tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kaldı

Yeniakit Publisher
2024-06-11 11:04:00 -
Çorum’da tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kaldı

Çorum’da tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalan kişi ağır yaralandı.

Çorum'da Yusuf Ç. (66) Tatar köyünde tarlasını sürdüğü esnada devrilen traktörün altında kaldı. Traktörün devrildiğini gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleriyle birlikte jandarma ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Ekipler tarafından traktörün altından çıkarılan Yusuf Ç. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yusuf Ç'nin ağır yaralı olduğu ve hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

 


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Köyceğiz’de feci kaza: 2 ölü
Köyceğiz’de feci kaza: 2 ölü

Yerel

Köyceğiz’de feci kaza: 2 ölü

Denizli’de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Denizli’de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Yerel

Denizli’de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Muğla'da feci kaza: Ölüler var
Muğla'da feci kaza: Ölüler var

Gündem

Muğla'da feci kaza: Ölüler var

Aralarında belediye başkanının da bulunduğu 12 kişinin yargılandığı teleferik kazasının ilk duruşması başladı.
Aralarında belediye başkanının da bulunduğu 12 kişinin yargılandığı teleferik kazasının ilk duruşması başladı.

Gündem

Aralarında belediye başkanının da bulunduğu 12 kişinin yargılandığı teleferik kazasının ilk duruşması başladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23