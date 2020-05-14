  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çorum'da silahlı kavgada başından vurulan genç ağır yaralandı

Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:47:07 -
Çorum'da silahlı kavgada başından vurulan genç ağır yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da, silahlı kavgada tabancayla başından vurulan 21 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Gazi Caddesi'nde karşılaşan Fatih E. (21) ile K.B. (17) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine K.B, tabancayla Fatih E'ye ateş etti.

Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan genç, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan K.B'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bu arada olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, K.B'nin belinden tabancayı çıkardıktan sonra kaçmaya çalışan Fatih E'nin başına kurşun isabet etmesi sonucu yere düşmesi, K.B'nin Fatih E'yi kontrol ettikten sonra olay yerinen motosikletle uzaklaşması yer alıyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı