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Yerel Çorum'da otomobil polis aracına çarptı
Yerel

Çorum'da otomobil polis aracına çarptı

Yeniakit Publisher
2023-08-25 02:43:00 -
Çorum'da otomobil polis aracına çarptı

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin park halindeki polis aracına çarptığı kazada 1'i polis 3 kişi yaralandı.

A.Ö. idaresindeki 19 SL 761 plakalı otomobil, Zile Caddesi'nde park halindeki polis otosu ile çarpıştı. Kazada savrulan polis otosunun çarptığı park halindeki 3 otomobilde zarar oluştu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan S.Ö. ve polis memuru Y.N. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis memuru Y.N'nin ihbara müdahale etmek üzere araçtan indiği sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

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