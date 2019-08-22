Çorum'da kuduz inek paniği Çorum’da bir inekte görülen kuduz vak'ası panik yarattı. Hasta ineğin itlaf edilmesinin ardından köydeki herkese aşı yapıldı.

Mecitözü ilçesine bağlı Koyunağılı köyünde yaşayan Mithat Özkan adlı köylünün ineği rahatsızlandı. Hayvan sahibi rahatsızlanan ineği için köye veteriner çağırdı. İnekte, kuduz şüphesi belirtileri üzerine itlaf edildi. İnekten alınan numune yapılan incelemeler sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından köye ekipler gönderildi. Köylülerin süt ve yoğurt gibi ihtiyaçlarını kuduz olan ineğin sahibinden aldıklarını belirtmeleri üzerine sağlık görevlileri, köyde yaşayanlarla birlikte ineğin rahatsızlandığı gün köye gelen 52 kişiye, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de Koyunağılı'nda bulunan hayvanların tamamına aşı yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.