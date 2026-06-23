Çorum’da korkutan mahalle yangını! Metruk ev alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çorum’da Çöplü Mahallesi'nin kalbinde yer alan sahipsiz metruk bir binada, henüz belirlenemeyen karanlık bir sebeple aniden yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve tüm yapıyı esir alan alevler mahallede büyük bir korku ve paniğe yol açtı.
Çorum’da metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Çöplü Mahallesi Kunduzhan 3. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulunan metruk evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın bitişiğindeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken metruk yapıda maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.