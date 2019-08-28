Çorum'da kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu Uçurumdan düşerek yaralandığı belirlenen yaşlı adam, sedyeyle bulunduğu yerden alınarak hastaneye kaldırıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu.

İlçeye bağlı Yaylacıkseki köyünde yaşayan 86 yaşındaki Yusuf Korkmaz'ın dün öğle saatlerinde ayrıldığı evine bir daha dönmemesi üzerine yakınlarınca arama çalışması başlatıldı. Aramadan sonuç alamayan Korkmaz'ın yakınları, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yardım istedi.

Bunun üzerine 20 kişilik jandarma ve AFAD ekibi köye gelerek arama çalışması başlattı. Yusuf Korkmaz'a, köye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki ormanlık alanda ulaşıldı. Uçurumdan düşüp yaralandığı belirlenen Korkmaz, sedyeyle bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa götürüldü. İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırılan Yusuf Korkmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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