Çorum’da halk sağlığı haftası etkinlikleri

Çorum’da Halk Sağlığı Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından Hürriyet meydanında kurulan stantlarda boy-kilo ölçümü, şeker ve tansiyon ölçümü ve karbonmonoksit ölçümü yapıldı.

Ayrıca anne ve bebek sağlığı, anne sütünün önemi ve emzirme, yenidoğan taramaları, kanser, beslenme, obezite, kronik hastalıklar, ağız ve diş sağlığı, ruh sağlığı konularında vatandaşlara bilgilendirmeler yapılarak broşür dağıtıldı.

Halk Sağlığı Haftası ile ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, hafta kapsamında halk sağlığının ve koruyucu hekimlik hizmetlerinin öneminin vurgulandığını belirterek, halk sağlığı açısından en önemli amacın toplumun sağlığını hastalanmadan önce koruyabilmek, basit tedbirler ve önlemlerle doktora, ilaca gereksinim duymadan sağlık sorunlarını atlatabilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

2019 yılı Halk Sağlığı Haftası temasının ’Anne ve Çocuk Sağlığı’ olarak belirlendiğini dile getiren Sobacı, “Yürüttüğümüz çalışmalar içinde anneler ve çocuklar özel bir önceliğe sahiptir. Çünkü anne ve bebekler, diğer gruplara göre sağlık açısından daha fazla risk altındadır. Çocuklar, bir ülkenin geleceği ve umududur. Bu nedenle en iyi şartlarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri ve gelişmeleri için en uygun ortamın hazırlanması, geleceğe dönük fiziksel, ruhsal ve zihinsel donanımlarının en üst düzeyde oluşturulması ülkenin geleceği açısından yaşamsal önem taşımaktadır” dedi.