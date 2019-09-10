0553 313 94 23

Çorum’da halk sağlığı haftası etkinlikleri

Çorum’da Halk Sağlığı Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

10 Eylül 2019 Salı 16:48
Çorum’da halk sağlığı haftası etkinlikleri

Çorum’da Halk Sağlığı Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.


Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından Hürriyet meydanında kurulan stantlarda boy-kilo ölçümü, şeker ve tansiyon ölçümü ve karbonmonoksit ölçümü yapıldı.


Ayrıca anne ve bebek sağlığı, anne sütünün önemi ve emzirme, yenidoğan taramaları, kanser, beslenme, obezite, kronik hastalıklar, ağız ve diş sağlığı, ruh sağlığı konularında vatandaşlara bilgilendirmeler yapılarak broşür dağıtıldı.


Halk Sağlığı Haftası ile ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, hafta kapsamında halk sağlığının ve koruyucu hekimlik hizmetlerinin öneminin vurgulandığını belirterek, halk sağlığı açısından en önemli amacın toplumun sağlığını hastalanmadan önce koruyabilmek, basit tedbirler ve önlemlerle doktora, ilaca gereksinim duymadan sağlık sorunlarını atlatabilmesini sağlamak olduğunu söyledi.


2019 yılı Halk Sağlığı Haftası temasının ’Anne ve Çocuk Sağlığı’ olarak belirlendiğini dile getiren Sobacı, “Yürüttüğümüz çalışmalar içinde anneler ve çocuklar özel bir önceliğe sahiptir. Çünkü anne ve bebekler, diğer gruplara göre sağlık açısından daha fazla risk altındadır. Çocuklar, bir ülkenin geleceği ve umududur. Bu nedenle en iyi şartlarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri ve gelişmeleri için en uygun ortamın hazırlanması, geleceğe dönük fiziksel, ruhsal ve zihinsel donanımlarının en üst düzeyde oluşturulması ülkenin geleceği açısından yaşamsal önem taşımaktadır” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 16:48
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Döviz kurları
    1. Döviz kurları
    2. Suluova 4. Etap TOKİ’de çalışmalar..
    3. Hamza Dağ: "CHP yangınların müsebbibi..
    4. Çorum'da usulsüz avlanan 16 kişiye 20..
    5. Kafasına kalasla vurulan kadın: “Pusu..
    6. Bahçede kenevirleri sularken yakalandı
    7. Minik Aysima için kampanya başlatıldı
    8. Bursa’da bu yollar kapalı
    9. Konya Barosu’ndan kuraklığı konu alan..
    10. Libya'da hükümet, BAE'yi sağlık..
    11. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi,..
    12. Süleyman Turan'ın vefatı
    13. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
    14. Lezzet Arası restoranı Mersin'de açıldı
    15. Vietnam'da aşırı yağışlar can aldı!
    16. Gürpınar Belediye Başkanı Tanış,..
    17. Başkan Yılmaz, yol çalışmalarını..
    18. Bugün hangi maçlar var? İşte, EURO..
    19. Abdurrahim Albayrak'a 6222'den ceza!
    20. Sancaktepe Yenidoğan’da bir okulda..
    21. Irak’ta, Aşure merasiminde izdiham:..
    22. Türkiye Yazarlar Birliği'nden acılı..
    23. GÜNCELLEME 2 - FETÖ'nün "mahrem..
    24. Taraftarlardan şehit Tufan Kansuva'nın..
    25. Vietnam'da şiddetli yağışların yol..
    26. İranlı futbol taraftarı ’Mavi Kız’..
    27. Düzenli muayene ile kadın..
    28. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
    29. UEFA'nın yaptığı ankette Babel sürprizi!
    30. Uluslararası İnsan Hakları Akademisi..
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!