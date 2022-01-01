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Yerel Çorum'da feci kaza: 6 yaralı
Yerel

Çorum'da feci kaza: 6 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 23:26:00 -
Çorum'da feci kaza: 6 yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Oğlaközü köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Haydar K. yönetimindeki 19 AAC 894 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen Recep K. yönetimindeki 06 BL 6862 yönetimindeki araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 6 kişi yaralanırken, kazanın ihbarı ile bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobillerde sıkışan yaralılar Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkların yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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