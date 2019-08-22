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Çorum'da feci kaza! 1 ve 9 yaşlarındaki kardeşler hayatını kaybetti

Çorum'da lastiği patlayan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 ve 9 yaşlarındaki iki kardeş hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:03
Çorum'da feci kaza! 1 ve 9 yaşlarındaki kardeşler hayatını kaybetti

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 ve 9 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

1 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu’dan Ankara istikametine seyreden Zekeriya Altunay (52) yönetimindeki 05 KD 095 plakalı otomobil, sol ön lastiğinin patlaması sonucu takla atarak yoldan çıktı. Moloz yığınına çarparak durabilen araçtaki 1 yaşındaki Ayaz Altunay olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Zekeriya Altunay ile Ayşegül Altunay (25), Zekeriya Altunay (9) ve Melike Altunay (20) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan 9 yaşındaki Zekeriya Altunay da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayaz bebeğin cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze aracıyla Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:03
  1. Ankara
  2. Çorum’un Sungurlu ilçesi
  3. trafik kazası
  4. Sungurlu-Kırıkkale karayolu
  5. Zekeriya Altunay
  6. Ayaz Altunay
  7. Sungurlu Devlet Hastanesi
  8. cumhuriyet savcısı

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