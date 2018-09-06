Çorum’da evinin terasından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Karkın köyünde yaşayan Emin K. (80) adlı yaşlı bir adam gece geç saatlerde evinin terasındayken dengesini kaybederek düştü. Evinin önündeki sokağa düşen adamı köylüler buldu. Yaşlı adamın yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık görevlilerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşlı adamın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.