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Yerel Çorum'da düğün dönüşü trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Yerel

Çorum'da düğün dönüşü trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-09-17 19:59:00 -
Çorum'da düğün dönüşü trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde düğün dönüşü meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, komşularının düğün töreni için düğün salonuna giden Aktaş ailesi, akşam düğün sonrası aynı apartmanda oturan bir komşularını da yanlarına alarak eve dönmek için yola çıktı.

Dönüş yolunda Harun Aktaş'ın (35) kullandığı 19 ABD 059 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak kanala devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Harun Aktaş ile eşi Esra Aktaş ve ismi öğrenilemeyen çocuğu yaralanırken, komşuları Döndü Kırman (35) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Aktaş ailesi, ambulansla kaldırıldıkları İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Döndü Kırman'ın cenazesi ise cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi için İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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