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Aktüel Çorum'da bir apartmanın bodrumunda dinamit lokumları bulundu
Aktüel

Çorum'da bir apartmanın bodrumunda dinamit lokumları bulundu

Bomba imha ekibince özel kutulara konulan dinamit lokumları, incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-24 15:57:54 -
Çorum'da bir apartmanın bodrumunda dinamit lokumları bulundu

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir apartmanın bodrum katında 17 dinamit lokumu bulundu.

Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 13'üncü Sokak'taki 3 katlı bir binada ikamet eden vatandaşlar, bodrum katında uzun süredir açılmamış metal su deposunu fark etti.

Depoyu açtıklarında poşete sarılı halde bir maddeyle karşılaşan apartman sakinleri, durumu polise haber verdi.

İhbar üzerine eve gelen polis ekiplerinin incelemesinde, poşete sarılı malzemenin dinamit lokumu olduğu tespit edildi.

Bir kısmı erimiş halde 17 dinamit lokumunun binadan tahliye edilmesi için sokakta güvenlik önlemleri alındı.

Bomba imha ekibince özel kutulara konulan dinamit lokumları, incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından sokaktaki güvenlik önlemleri kaldırıldı.

Polis, dinamitlerin kim tarafından su deposuna konulduğunu tespit etmek üzere soruşturma başlattı.


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