Çorum’da 90 bin 890 öğrenci ders başı yapacak Çorum’da yarın ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte 90 bin 893 öğrenci ders başı yapacak.

Çorum’da yarın ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte 90 bin 893 öğrenci ders başı yapacak.

Türkiye geneli ile birlikte Çorum’da yaz tatilinin ardından öğrenciler yeni eğitim-öğretim yılına yarın merhaba diyecek. İl genelinde bulunan 452 eğitim kurumunda 90 bin 890 öğrenci eğitim-öğretime yeni eğitim-öğretim yılına başlayacak.

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek. 1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona ererken 3 Şubat 2020 tarihinde eğitim-öğretim yeniden başlayacak. İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek. 13 Nisan 2020’de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

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