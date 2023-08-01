Çorum'da 60 dönümlük buğday tarlası kül oldu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında 60 dönümlük buğday tarlası kül oldu.

Oğlaközü köyünde Reyhani Sarıaltun'a ait buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, köylülerle birlikte yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında Reyhani Sarıaltuna ait 20 dönüm ve İrfan Arıganoğlu'na ait 40 dönüm tarla zarar gördü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.