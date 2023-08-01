  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Çorum'da 60 dönümlük buğday tarlası kül oldu
Yerel

Çorum'da 60 dönümlük buğday tarlası kül oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-01 07:59:00 -
Çorum'da 60 dönümlük buğday tarlası kül oldu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında 60 dönümlük buğday tarlası kül oldu.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında 60 dönümlük buğday tarlası kül oldu.
Oğlaközü köyünde Reyhani Sarıaltun'a ait buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, köylülerle birlikte yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında Reyhani Sarıaltuna ait 20 dönüm ve İrfan Arıganoğlu'na ait 40 dönüm tarla zarar gördü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23