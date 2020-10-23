  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çorum'da 27 kişi Kovid-19 tedbirleri kapsamında KYK yurdunda karantinaya alındı
Aktüel

Çorum'da 27 kişi Kovid-19 tedbirleri kapsamında KYK yurdunda karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 16:21:28 -
Çorum'da 27 kişi Kovid-19 tedbirleri kapsamında KYK yurdunda karantinaya alındı

ÇORUM (AA) - Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında izolasyon kurallarını ihlal eden 27 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinaya alındı.

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, salgınla mücadelede denetim ekiplerinin çalışmalarını devam ettirdiğini belirtti.

Kovid-19 pozitif veya temaslı olması nedeniyle evlerinde karantinada bulunmaları gereken kişilerin kontrol edildiğini aktaran Çiftçi, izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 27 kişinin karantina sürelerini tamamlamak üzere İskilipli Atıf Hoca Yurdu'na yerleştirildiğini anlattı.

Mahalle denetim ekiplerinin çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğünü vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"22 Ekim itibarıyla ilimiz merkez ve ilçelerinde 892 ihbar alınmıştır. Bu ihbarların 6'sı asılsız ya da mükerrer ihbar olup geriye kalan 886 ihbar mahalle denetim ekiplerimize bildirilmiş ve gerekli işlemler yapılmıştır. Ekiplerimizce 20 bin 565 kişi denetlenmiştir. Ayrıca denetim ekiplerince 13 bin 979 iş yeri ve kişiler gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 407 tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 356 iş yeri ve kişi için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP zulmü reklamlarda bile yer aldı! 'Kurtulmak için şapka satın al'
Gündem

CHP zulmü reklamlarda bile yer aldı! 'Kurtulmak için şapka satın al'

CHP zihniyetinin şapka zulmü dönemin gazete ilanlarında bile yer alıyor. Bir gazetede yer alan şapka reklamında, "Kurtulmak için Şapka Satın..
Anastasiadis'ten Ersin Tatar'a skandal 'tebrik' mesajı!
Dünya

Anastasiadis'ten Ersin Tatar'a skandal 'tebrik' mesajı!

Kıbrıs İlim Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Ata Atun, Ersin Tatar'ın KKTC Cumhurbaşkanlığına seçilmesinden sonra Rum lider Nikos Anastasiadis'..
BAE Peygamberimize iftira attı: İsrail'den özür dilediler
Dünya

BAE Peygamberimize iftira attı: İsrail'den özür dilediler

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hainlikte sınır tanımıyor. BAE Veliaht Prensi Zayed’in paralı gazetecisi Hamad Al Mazrouei, İsrail gazetesin..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay