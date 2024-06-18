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Yaşam Çorumda 2 grup arasında kanlı kavga
Yaşam

Çorumda 2 grup arasında kanlı kavga

Yeniakit Publisher
2024-06-18 01:11:00 -
Çorumda 2 grup arasında kanlı kavga

Çorum’un Bayat ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Kuruçay köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kurtkırığı Deresi mevkiinde, Kuruçay köyünden Ersin M., Resul M., Aslan M. ve Bedir M. ile daha önce aralarında husumet bulunan Murat D., Cemal D., Sezer Durmuş, Hüseyin D. isimli şahıslar arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Sezer Durmuş ve Şehri D. silahla yaralandı. Yaralılardan Sezer Durmuş hayatını kaybederken, Şehri D. hastanede tedavi alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: AA

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