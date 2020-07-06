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Aktüel

Çorum'da 12 kilo 550 gram esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-06 17:48:29 -
Çorum'da 12 kilo 550 gram esrar ele geçirildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kilo 550 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, kent merkezi yakınlarında durdurulan bir kamyonda arama yapıldı.

Aramada, 12 kilo 550 gram esrar ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 980 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. mahkemece tutuklandı.


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