Çorum şekerlemesi nasıl yapılır? Çoğrafi işaret almıştı, büyük beğeni yağdı! Herkes tiryaki oldu...

Çorum Şekerlemesi, Çorum Merkez ilçesinde uzun yıllardır sürdürülen geleneksel nişan adetlerinin önemli bir unsuru olarak biliniyor. 'Çorum şekerlemesi' coğrafi işaretle tescillendi. Tescil edilen Çorum Şekerlemesi, nişan geleneklerindeki törensel işlevinin yanı sıra, Çorum yöresinde günlük tüketimde de yaygın olarak tercih edilen, kuşaktan kültürel bir ritüelin simgesi olma özelliği taşıyor. Tadıyla adından söz ettirmeye devam diyor. Sosyal medyada da sık sık dikkatleri üzerine çekiyor.

Ağzınıza layık yöresel bir lezzet olan Çorum şekerlemesi nasıl yapıldığını sizler için araştırdık.

Şekerleme (Çorum Yöresel) Tarifi İçin Malzemeler

1 ölçü eritilmiş margarin.

1, 5 ölçü pudra şekeri.

2 ölçü un.

Şekerleme (Çorum Yöresel) Tarifi Nasıl Yapılır?

Margarini eritiyoruz suyunu alıyoruz pudra şekeri, suyu alınmış yağ ve unu ekliyoruz iyice yoğuruyoruz yuvarladığınız da şekil alıyosa olmuş demektir. Resimdeki gibi uzun yuvarlıyoruz çok büyük uzun keserseniz en altta ki 3lü şekil ortaya çıkar daha küçük yaparsanız çiçek ve buğday şekli yaparsınız. 150 derece fırında 15-20 dk üzeri kesinlikle kızarmadan pişiriyoruz.

Yağın suyunu almak için eritiyoruz sonra dolapta bekletiyoruz kenarından birazcık kestiğimiz zaman altından suyu çıkıyo onu döküyoruz.

NOT: Kıvamını tutturmak biraz sıkıntılı oluyo tam ölçü bu ama eğer ki yağ fazla gelirse fırında dağılıp birbirine girebilir o yüzden kıvamını iyi ayarlamalısınız.