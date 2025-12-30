Taner Çağlı'nın ifadesi ortaya çıktı! Rezalet: Mehmet Akif beni dörtlü ilişkiye davet etti!

Medyaya yönelik uyuşturucu soruşturmasında Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma" suçundan tutuklandı. İki ismin savcılık sorgularına ulaşıldı.

Fenomen Taner Çağlı'nın ifadesindeki rezil detaylar ‘Yok artık’ dedirtti. Çağlı, yaz ayalarını şirketine ait teknesinde geçirdiğini belirterek, "Mehmet Akif Ersoy'la geçtiğimiz senelerde bir YouTube videosu için tanıştım. Kendisi sonrasında iki kız arkadaşıyla yatta misafir olmak istedi, ben de kabul ettim.

Yazları 9 yaşındaki kızımla teknede kalmaktayım. 2024 Ağustos ayında Mehmet Akif iki kızla beraber Göcek'e geldi. İlk gün çok fazla alkol ve viski içtiler. Kızlardan biri sarışın, diğeri kıvırcık saçlıydı. Teknede iki kızla da sevgili gibi takılmaya başladı" ifadelerini kullandı.

BENİ 4'LÜ İLİŞKİYE DAVET ETTİ

Mehmet Akif Ersoy'u yatakta iki kadınla birlikte gördüğünü söyleyen Taner Çağlı “Hatta üçünün aynı odaya girdiğini görmüştüm. Ben başka bir kamarada kalıyordum. Akif bana seslendi. Akif'in bulunduğu kamaranın kapısını açtım. Akif beni dörtlü ilişkiye davet etti. Ancak ben katılmadım. Kendi kamarama geri döndüm. Sonra yanıma geldiler. Sarışın kıza ‘istersen Taner'le takılabilirsin’ dedi. Ancak ben kabul etmedim. Zaten hareketleri de çok garipti. Muhtemelen uyuşturucu madde kullanmışlardı. Ancak ben kullandıklarını görmedim. Haziran 2025'te tekrar tekneye geldiler. Akif'i Ağustos ya da Eylül ayında kitap fuarında gördüm. Muhabbet etme fırsatımız oldu. Siyasetten ve güçten konu açılınca ‘Ben istediğim yerden ve istediğim havalimanından uyuşturucu geçiririm. Kimse beni arayamaz’ demişti” dedi.

BÖYLE BİR İNSANI AĞIRLADIĞIM İÇİN ÇOK PİŞMANIM

Uyuşturucuya karşı yayınlar yaptığını, öğretmen olduğunu ifade eden Çağlı, "Böyle bir insanı ağırladığım için çok pişmanım. Bundan 1,5–2 yıl önce Akif'in tekneme getirdiği iki kişi B. ve D.'dir.

Ben sadece kıymet verip buyur ettim. D.'nin beyanlarını kabul etmiyorum. Belki çok fazla içtikleri için yanlış hatırlıyor olabilirler. Yatağıma gelip atladıkları zaman ben onları yatağımdan kovdum, ertesi gün de tekneden kovdum" diyerek suçlamaları reddetti.