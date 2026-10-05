Çorum San Sebastian Gastronomika’da dünya sahnesinde

Çorum, binlerce yıllık mutfak kültürünü dünyanın önde gelen gastronomi organizasyonlarından San Sebastian Gastronomika’da dünyaya tanıtıyor.

İspanya’nın San Sebastian kentinde 5-7 Ekim 2026 tarihleri arasında 28’incisi düzenlenen San Sebastian Gastronomika’da Çorum Belediyesi tarafından açılan Çorum Gastronomisi standı, organizasyonun ilk gününden itibaren yoğun ilgi görüyor.

Gastronomi dünyasının önemli buluşma noktalarından biri olan Gastronomika; dünyaca ünlü şefleri, gastronomi profesyonellerini, akademisyenleri, üreticileri, turizm sektörü temsilcilerini ve gastronomi markalarını bir araya getiriyor. Bu yıl kongre ve fuar alanında yaklaşık 150 stant yer alırken, ülkeler, bölgeler, şehirler ve özel sektör temsilcileri gastronomi alanındaki ürün ve çalışmalarını tanıtıyor.

ÇORUM, ŞEHİR ÖLÇEĞİNDE TEK İL

2026 yılında ülke düzeyinde Gürcistan’ın yer aldığı Gastronomika’da Çorum, şehir ölçeğinde etkinliğe katılan tek il olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz yıl 48 ülkeden 14 bin 712 akreditasyonun gerçekleştirildiği Gastronomika, yalnızca gastronomi meraklılarına açık bir fuar niteliği taşımıyor. Organizasyona gastronomi alanında eğitim alan, sektörde faaliyet gösteren ve profesyonel olarak çalışan kişiler akreditasyonla katılabiliyor.

Çorum Belediyesi’nin Gastronomika’ya davet edilmesi, şehrin gastronomi alanında yürüttüğü uluslararası çalışmaların önemli bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

ÇORUM’UN LEZZETLERİ SAN SEBASTIAN’DA

Çorum Gastronomisi standında, büyük bölümü coğrafi işaretli olmak üzere 40’tan fazla ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Çorum’un zengin mutfak kültürünün yanı sıra geleneksel el sanatları ve tarihi mirası da Gastronomika’da tanıtılıyor. El dokuması halılar, İskilip ipek kumaşları ve Hitit figürleri, Çorum’un kültürel zenginliğini tamamlayan unsurlar olarak stantta yer alıyor.

Organizasyon boyunca Çorum’un yöresel lezzetleri, etkinlik alanında tahsis edilen mutfakta şefler tarafından hazırlanarak ziyaretçilere sunuluyor.

ÇORUM MUTFAĞI UYGULAMALI OLARAK TANITILIYOR

Gastronomika kapsamında Çorum mutfağının farklı yönleriyle tanıtılması amacıyla özel etkinlikler de gerçekleştiriliyor.

Çorum mutfağının seçkin lezzetleri, Miramar Sarayı’nda düzenlenecek özel davette gastronomi dünyasının önde gelen isimlerinin beğenisine sunulacak. Muka Salonu’nda gerçekleştirilecek özel şov ve sunumlarla da Çorum gastronomisinin tarihsel ve kültürel zenginliği anlatılacak.

Çorum’un yöresel lezzetlerinden ırgat böreğinin hazırlanışı ise Gastronomika alanında uygulamalı olarak gösterilecek. Ziyaretçilere böreğin yapım aşamaları birebir anlatılarak Çorum mutfağının geleneksel üretim kültürü tanıtılacak.

“ÇORUM’U GASTRONOMİNİN ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE TEMSİL EDİYORUZ”

Gastronomika kongresinde Çorum’u, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Ali Osman Öztürk, Çorum Esnaf Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Altıkardeş’in de bulunduğu heyet temsil ediyor.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, San Sebastian Gastronomika’nın gastronomi alanında dünyanın önde gelen organizasyonlarından biri olduğunu belirterek, Çorum’un böyle seçkin bir organizasyona davet edilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Çorum’un gastronomisine güvendiklerini ifade eden Başkan Aşgın, “Yaptığımız çalışmaların ve ortaya koyduğumuz vizyonun neticesinde buraya davet edilmiş olmak, Çorum’un gastronomide dünya sahnesine çıkması ve UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında ilerlemesi yolunda bizim için çok önemli bir adım” dedi.

Gastronomika’da Çorum standının gördüğü yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aşgın, “Gastronomika’ya giren herkesin ilk uğradığı stantlardan biri Çorum Belediyesi ve Çorum Gastronomisi standı. Dünyanın farklı ülkelerinden gastronomi profesyonelleri, şefler ve sektörün önemli isimleri standımıza büyük ilgi gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“Çorum’un gastronomisini, kültürünü ve zengin mutfak mirasını dünyaya anlatıyoruz” diyen Aşgın, “Çorum’u adeta gastronominin Şampiyonlar Ligi’nde temsil ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

ÇORUM İÇİN ORTAK AKIL, ORTAK HEDEF

Gastronomika’daki Çorum tanıtımının şehrin farklı paydaşlarının katkısıyla gerçekleştirildiğini belirten Başkan Aşgın, Valilik, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları ile şehrin farklı kurum ve kuruluşlarının organizasyona katkı sunduğunu ifade etti.

Aşgın, “Şu anda hep beraber, Çorumlular olarak büyük bir birlik ve beraberlik içerisinde Gastronomika’da Çorum’u anlatıyoruz. San Sebastian’dan dünyanın dört bir yanına Çorum’u, Çorumlu misafirperverliğini ve Çorum’un eşsiz gastronomisini anlatmaya devam edeceğiz” dedi.

Çorum’un gastronomi zenginliğini dünyaya tanıtmak, şehrin marka değerini yükseltmek ve Çorum mutfağını uluslararası alanda hak ettiği yere taşımak amacıyla çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.