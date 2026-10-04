İsrail'den alçak kuşatma hamlesi! El Halil'e Filistinlilerin hayatını zindana çeviren 3 demir kapı daha diktiler

Gazze'ye saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Yaka’da askeri uygulamaları sıkılaştıran, Filistinlilerin hareket kabiliyetini kısıtlayan İsrail ordusu, El Halil kentindeki Eski Şehir bölgesinde Filistinlilerin hayatını zorlaştıran onlarca kontrol noktasına yenilerini ekledi.

El Halil Eski Şehir Komitesi yetkilisi Bedir ed-Dağur, AA muhabirine, İsrail ordusunun Eski Şehir'in ana girişi olan Belediye Kapısı çevresine askeri amaçlı 3 demir kapı yerleştirdiğini, aynı bölgede daha önce kurulmuş dördüncü bir kapının da bulunduğunu söyledi.

Söz konusu 4 kapının kavşakların bulunduğu bir alana yerleştirildiğini belirten Dağur, burasının Eski Şehir'e açılan ara sokakların kesiştiği alanı kapsadığını ifade etti.

- Bölge sakinleri eşyalarını 800 metre boyunca ellerinde taşımak zorunda

Bu kapıların, ihtiyaçlarını ve mallarını taşımak için araç kullanamayacak yüzlerce aile ve esnafın hayatını zorlaştırdığını kaydeden Dağur, bölge sakinlerinin eşyalarını yaklaşık 800 metre boyunca ellerinde taşımak zorunda kalacağını anlattı.

Dağur, Tel Aviv'in, getirdiği kısıtlamalarla Filistinlileri ve bölge esnafını Eski Şehir'den uzaklaştırmaya çalıştığını söyledi.

Eski Şehir'de böbrek yetmezliği ve kanser hastası 14 kişinin bulunduğuna dikkati çeken Dağur, bu kişilerin kısıtlamalardan ilk etkilenecek kesim arasında yer aldıklarını söyledi.

Filistin Duvar ve Yerleşim Karşıtı Direniş Komisyonunun verilerine göre El Halil, İsrail'in askeri amaçlı kapı ve kontrol noktası sayısının en yüksek olduğu kent olarak öne çıkıyor.

Batı Yaka genelinde kurulan 900'den fazla kontrol noktası ve kapının 221'i El Halil'de yer alıyor. Bunlardan 120'den fazlası da Eski Şehir bölgesinde yoğunlaşıyor.