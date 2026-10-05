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Aktüel Göçmen kaçakçılığı ağı deşifre oldu! FETÖ’cü şebekeye çifte operasyon
Aktüel

Göçmen kaçakçılığı ağı deşifre oldu! FETÖ’cü şebekeye çifte operasyon

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Türkiye üzerinden sahte belgelerle Avrupa Birliği ülkelerine göçmen kaçırdığı belirlenen FETÖ bağlantılı şebekeye Fransa ve Türkiye’de eş zamanlı operasyon yapıldı.

Türkiye, Fransa ve Yunanistan’da faaliyet gösterdiği belirlenen göçmen kaçakçılığı şebekesi uluslararası operasyonla çökertildi.

 

Edinilen bilgiye göre Türkiye üzerinden Avrupa’ya yasa dışı geçişleri organize eden, merkezi Atina’da bulunan göçmen kaçakçılığı şebekesi tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri; Fransa, Yunanistan ve Türkiye’de faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik Fransa makamlarıyla koordineli olarak geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

 

FETÖ bağlantısı deşifre edildi

Uluslararası operasyon, güvenlik birimlerinin kararlı iş birliğinin bir göstergesi olurken, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının da içinde yer aldığı şebekenin, sahte belgelerle yüzlerce kişiyi AB ülkelerine taşıdığı belirlendi. Göç rotasında düzensiz göçmenlerin Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine sevk edildiği, örgütün Türkiye yapılanmasının ise bu sevk ve lojistik faaliyetlerini organize ettiği kaydedilirken, şebeke içerisinde FETÖ ile bağlantılı şahısların bulunduğu anlaşıldı. Yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin göçmen sevk organizasyonlarında aktif rol aldıkları, ayrıca suç gelirlerinin toplanması ve aktarılmasında görev üstlendikleri anlaşıldı.

 

Eş zamanlı baskınlar

Uzun süre devam eden teknik ve fiziki takibin ardından bugün İstanbul dahil 3 ilde ve Fransa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında yabancıların da olduğu 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Her iki ülkede yapılan aramalarda, şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar, harici hafıza ve USB bellekler dâhil tüm teknolojik cihazlara el konuldu. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik yapılan işlemlerde; 6,4 kilogram altın ile 162 bin Euro, 81 bin dolar ve 386 bin Türk Lirası paraya el konulduğu aktarıldı.

 

Elçilikten yetkililer emniyette

Operasyona öncesinde Fransa Büyükelçiliğinde "İrtibat Görevlisi" olan yetkiliyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih’teki Vatan Caddesi yerleşkesinde ağırlayan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, burada uluslararası işbirliğin önemine dikkat çekti. Yıldız, "Operasyon, sınırı aşan suçlarda uluslararası işbirliğinin önemini bir kez daha gösterdi" diyerek kısa bir değerlendirme yaptı. Soruşturmanın sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.

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