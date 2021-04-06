Çorum liseleri taban puanı 2021 Çorum liseleri başarı sıralaması |Çorum liseleri kontenjanları
Çorum ilinde ikamet eden öğrenciler, Çorum lise taban puanlarını ve kontenjan sayılarını merak ediyor. Bu yıl 8. sınıfı bitirip 9. sınıfa yani lise ye geçecek öğrenciler heyecanla LGS sınavı bekliyor. Liseye gitmek için, hedeflenen lisenin istediği puanı LGS sınavından almak gerekiyor. Peki, Çorum liseleri taban puanı 2021, Çorum liseleri başarı sıralaması ve Çorum liseleri kontenjanları nelerdir?
Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde LGS sınavının başvuru tarihini açıkladı. MEB sınav başvurularının 5 ve 14 Nisan tarihleri arasından gerçekleşeceğini bildirdi. Bunun üzerine liseye gitmek için, lise taban puanları ve kontenjan sayıları merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…
Çorum liseleri taban puanı 2021, Çorum liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?
Çorum’da bulunan liselerin kontenjan kapasitesi ne kadar?
Çorum liseleri taban puanları için tıklayınız...
LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?