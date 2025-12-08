Çorum FK’den kritik galibiyet

  • İSTANBUL
Spor

Çorum FK, Pendikspor karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetin ardından teknik direktör Hüseyin Eroğlu’nun değerlendirmeleriyle moral buldu. Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında oynanan mücadelede sahadan üç puanla ayrılan kırmızı-siyahlılar, sezon hedeflerine yönelik önemli bir adım attı.

Karşılaşma sonrası konuşan Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, sözlerine sakatlık yaşayan Pendiksporlu futbolcu Erdem Gökçe için geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı. Eroğlu, takımın hafta boyunca yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirterek önceki hafta alınan sonucun ardından bu maçın önemine dikkat çekti.

Eroğlu, oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu dile getirirken, “Kendi sahamızda ilk maçımdı. Çok iyi hazırlandığımız bir hafta. Geçtiğimiz hafta istemediğimiz bir skor almıştık. Çalışma süremiz biraz artınca hem taktiksel hem fiziksel hem mental anlamda iyi bir şekilde geçirdiğimiz haftayı iyi de sonuçlandırdık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taktik disiplinine sadık kaldılar. Özellikle ilk yarıda rakibe yaptığımız takım savunmasında kalecemizden topu uzak tutmayı başardık. Fark daha da büyük olabilirdi” ifadelerini kullandı.

Takımın gelişime açık yönlerine değinen Eroğlu, hücum bölgesinde daha etkili olmak zorunda olduklarını vurguladı. İkinci yarıda rakibin oyununu kabul ederek geçiş ataklarıyla pozisyon aradıklarını söyleyen deneyimli teknik adam, çok sayıda fırsat yakalamalarına rağmen bunları değerlendiremediklerini aktardı.

Kadro derinliğinin sınırlı olduğuna dikkat çeken Eroğlu, mevcut oyuncu grubunun son ana kadar büyük mücadele verdiğini belirterek taraftarlara da desteklerinden dolayı teşekkür etti. Hedeflerini ise şu sözlerle yineledi:

“Eksiklerimiz var. Kendimizi geliştirmek zorundayız. Bu çok değerli bir galibiyet. Bu moral, motivasyonla hem oyunumuzu geliştireceğiz hem oyuncularımızı geliştireceğiz ve Çorum FK’yı hep yukarı taşıyıp sezon sonunda Süper Lig’de olmayı planlıyoruz.”

Çorum FK, bu sonuçla Süper Lig yolunda önemli bir virajı geride bırakmış oldu.

