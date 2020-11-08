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Spor Çorum FK'de 16 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Çorum FK'de 16 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-08 21:27:31 -
Çorum FK'de 16 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

ÇORUM (AA) - Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Çorum FK'de 13 futbolcu ile teknik heyetten 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular ve teknik heyet ile hem idari hem de destek kadrolarında çalışan personele sabah saatlerinde PCR testi uygulandığı belirtildi.

13 futbolcu ile teknik heyetten 3 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığı aktarılarak, "Testi pozitif çıkan oyuncumuz ve personelimiz ev izolasyonuna alınmış, tedavilerine başlanmıştır." denildi.

Çorum'da 11 Ekim'de oynanacak Sancaktepe FK ve 14 Ekim'de deplasmanda oynanacak Amed Sportif Faaliyetler maçlarının da Türkiye Futbol Federasyonunca ertelendiği aktarıldı.


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