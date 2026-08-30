Çorum FK'da Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamlandı! Kırmızı-siyahlı ekip zafer bayrağını dalgalandırıp yola çıktı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Çorum FK, Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirdiği son antrenmanla hazırlıklarını noktaladı. Antrenmanın ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı açarak poz veren kırmızı-siyahlı kafile, dualarla İstanbul'a uğurlandı.
Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Çorum FK'da hazırlıklar noktalandı.
Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Uğur Uçar yönetimindeki son antrenmanın ardından, teknik ekip ve oyuncular 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı açarak fotoğraf çektirdi. Daha sonra kulüp tesislerinden ayrılan takım, İstanbul'a gitmek için yola çıktı.
Teknik heyet ve oyuncular, kulüp çalışanları tarafından uğurlandı.