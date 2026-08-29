Ülkeyi karıştıran iddia: Kays Said mason mu?

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’in mason olduğu yönünde dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Bir araştırmacı, Said’in masonluğu hakkında özel inceleme yaptırdığını açıkladı.

Said’in eğitim geçmişi tartışılıyor

Kays Said, Tunus’un köklü okullarından Sadiki Koleji’nde eğitim gördü.

Bu kurum, ülkenin modern bürokratik seçkinlerini yetiştirmesiyle biliniyor.

Said, daha sonra Tunus Üniversitesinde hukuk eğitimi aldı.

Sanremo’daki Uluslararası İnsancıl Hukuk Enstitüsünde de eğitim gördü.

Uluslararası hukuk çevrelerinde görev aldı

Said, uzun yıllar anayasa hukuku alanında akademisyen olarak çalıştı.

Arap Birliği Genel Sekreterliğinin uzmanlar grubunda görev yaptı.

Arap İnsan Hakları Enstitüsünde 1993 ile 1995 arasında uzmanlık yürüttü.

2014 Anayasası taslağını inceleyen uzmanlar komitesinde de yer aldı.

Bu görevler, uluslararası hukuk çevreleriyle güçlü ilişkiler kurmasını sağladı.

Said’in öz geçmişindeki bu bağlantılar, bazı çevrelerde kuşkuyla değerlendiriliyor.

“Amerika’dan teyit geldi” iddiası

Bir araştırmacı, Said’in masonluğu hakkında özel inceleme yaptırdığını açıkladı.

İncelemenin, Amerika’da yaşayan bir masonluk araştırmacısına yaptırıldığı belirtildi.

Söz konusu kişi, Said’in mason olduğunu ileri sürdü.

Fakat araştırmacının kimliği ve dayandığı belgeler kamuoyuyla paylaşılmadı.

Bu nedenle açıklama, bağımsız kaynaklarla doğrulanmış bir teyit sayılamıyor.

Mağrip’te masonluk geçmişi

Fransız mason locaları, sömürge döneminde Kuzey Afrika’da faaliyet gösterdi.

Tunus, Cezayir ve Fas’ta çeşitli localar oluşturuldu.

Bazı bürokratlar ve Avrupalı yerleşimciler bu yapılara katıldı.

Gizli üyelik savunması kanıt sayılır mı?

Eski medya patronu Erol Simavi, mason olduğunu açıkça anlatmıştı.

Masonların kimliklerini gizlemeleri hakkındaki tartışmalar da uzun süredir devam ediyor.

Ancak “gizli üyelik” iddiası önemli bir doğrulama sorunu oluşturuyor.

Kays Said’in masonluğunu gösteren üyelik belgesi kamuoyuna sunulmuş değil.

SONUÇ: ŞÜPHELER CEVAP BEKLİYOR

Kays Said’in siyasi uygulamaları, toplumdaki masonluk şüphelerini giderek güçlendiriyor. Dindar kesimlere yönelik baskılar, bu tartışmanın önemli başlıklarından birini oluşturuyor.

Said’in Filistin söylemi ile uygulamaları arasında da ciddi çelişkiler bulunuyor. İsrail’e karşı sert konuşurken somut adımlardan kaçındığı yönünde eleştiriler yükseliyor. Normalleşmeyi suç sayacak kanuna karşı tutumu da şüpheleri artırıyor.

Eğitim geçmişi de tartışmalarda dikkat çekici bir yer tutuyor. Said, Tunus’un Batıcı bürokratlarını yetiştiren Sadiki Koleji’nde eğitim gördü. Uluslararası hukuk kurumlarında ve çeşitli uzman heyetlerinde görev aldı. Böylece Fransızca konuşan uluslararası hukuk çevreleriyle yakın ilişkiler kurdu.

Kuzey Afrika’daki Fransız localarının tarihsel etkisi bilinen bir gerçektir. Ancak bu tarihsel bağ, Said’in üyeliğini tek başına kanıtlamaz. Eğitim ve kurum bağlantıları, yalnızca siyasi şüpheleri besleyen işaretlerdir.

Bütün bu unsurlar birlikte değerlendirildiğinde ciddi sorular ortaya çıkmaktadır. Said’in mason olduğu iddiası, kamuoyunda araştırılmayı hak eden bir meseledir.

Bu nedenle Said, geçmişi ve uygulamaları hakkında şeffaf açıklamalar yapmalıdır. Tunus halkının zihnindeki sorular küçümsenmemeli veya cevapsız bırakılmamalıdır.