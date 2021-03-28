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Teknoloji Cortana nedir? Cortana bilgisayardan nasıl kaldırılır?
Teknoloji

Cortana nedir? Cortana bilgisayardan nasıl kaldırılır?

Windows işletme sisteminin özelliği olan Cortona, bilgisayar kullanıcıları tarafından en çok araştırılan konulardan biri olmaya devam ediyor. Peki Cortana nedir? Cortana bilgisayardan nasıl kaldırılır? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-03-28 12:45:00 -
Cortana nedir? Cortana bilgisayardan nasıl kaldırılır?

Bilgisayar kullanıcılarının karşısına çıkan Cortana, hakkında araştırma yapılan teknoloji konularından oldu. Cortana’nın ne olduğu, ne işe yaradığı merak ediliyor.

Cortana nedir?  

Cortana, Microsoft tarafından; Windows Phone 8.1 ve Windows 10 Mobile sistemi, Microsoft Band ve Microsoft Band 2, Windows Karma Gerçeklik, Windows 10, iOS, Android ve Xbox One için geliştirilen akıllı bir kişisel asistandır.  Bu sayılan sürümler dışındaki sürümlerle uyumlu değildir. Kullanıcılar Cortana’yı, Apple’nin SİRİ uygulamasına benzetiyor. Adı ilk defa 2014 yılında bulunan Cortana’nın Türkçe dil desteği bulunmuyor. Bundan dolayı Türk kullanıcılar, “Cortana bilgisayardan nasıl kaldırılır?” sorusuna yanıt arıyorlar.

Cortana nasıl kaldırılır?

- Bilgisayardan Cortana’yı kaldırmak için ilk önce Windows 10 Arama bölümünü açın.

- Arama kutucuğuna PowerShell yazın ve arayın. Yönetici olarak çalıştırın.

- Cortana Asistanı bilgisayardan kaldırmak için şu komutu yazın ve enter tuşuna tıklayın: “Get-AppxPackage -allusers Microsoft.549981C3F5F10 | Remove-AppxPackage“

- PowerShell’i kapatın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın. İşlem bu kadar.

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