Corona, ihracatı yüzde 41 küçülttü

Nisan ayında dış ticaret açığı, yüzde 45.11 artışla 3 milyar 965 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret hacmi, yüzde 34.31 düşüşle 21 milyar 950 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 69.4 seviyesinde kaldı. Ticaret Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada dış ticaret rakamlarında yaşanan düşüşte Covid-19’un etkili olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Mart ayından itibaren tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok büyük oranda olumsuz etkileyen salgınının ekonomik yansımalarının nisanda çok daha sert ve keskin görülmeye başlanması, ihracatımızı negatif yönde etkilemeye devam etmiştir. Nitekim salgın nedeniyle başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere önemli pazarlarımızda gözlenen eşi görülmemiş boyuttaki talep daralmaları ve sınırlardaki karantina önlemleri nisan ayı ihracatımızda görülen düşüşün de ana nedeni olmuştur.”