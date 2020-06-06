Corona, dönüşümü hızlandırdı

Aralarında Ekonomi Müdürümüz Mehmet Canıtatlı’nın da yer aldığı ekonomi basınıyla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin ilk çeyrek büyümesi açısından pozitif ayrıştığını belirterek, geleceğe dönük öngörülerini paylaştı. Albayrak, son destek kampanyasından enflasyon hedefine, swap anlaşmasından iş dünyasının beklentilerine kadar birçok merak edilen konuda dikkat çekici şu açıklamalarda bulundu:

Pozitif ayrışıyoruz

İkinci çeyrekte de dünyadaki ülkelere bakacağız ve inşallah dünyadaki daralma ne çerçevede olacaksa, Türkiye olarak bu sıralamada birçok ülkeye kıyasla daha olumlu bir netice alacak. Nispeten daha az etkilenen ülkelerden olmak için mücadele veriyoruz. Mayıs, nisana göre daha olumluydu. İnşallah haziran mayısa göre daha olumlu kapanırsa ikinci çeyrek de inşallah bu çerçevede olacak. Üçüncü ve dördüncü çeyreklerle birlikte bu yılı büyüme anlamında olumlu kapatacağımızı düşünüyoruz.

Öncelik istihdam ve istikrarın muhafazası

Bugün içimizden geçtiğimiz noktada mali disiplin bizim her zaman kırmızı çizgimiz oldu. Bugün geldiğimiz noktada olağanüstü bir dönemden geçerken bütçe açığı performansı önceliklerimiz arasında değil. Önceliğimiz, istikrarı, istihdamı muhafaza etmek. İktisadi faaliyet noktasında etkilenen paydaşları mümkün olduğu kadar oluşturacağımız paketlerle kalkan içine alarak korumak ve muhafaza etmek.

İstihdam kalkanı paketi hazırlanıyor

İstihdamla ilgili olarak paydaşlarla ve iş dünyasıyla görüştük. Bu manada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız çok geniş kapsamlı ciddi bir paket hazırlığı içerisinde. Bizler de koordinasyon ve destek noktasında birlikte elimizden geldiğince katkıda bulunuyoruz. Bu manada belki ‘İstikrar Kalkanı’ndan sonra normalleşmeyle birlikte inşallah ‘İstihdam Kalkanı’ diyebileceğimiz bir paketle inşallah bir hazırlık içerisinde piyasalara bu anlamda bir rahatlama sağlayacak bir çalışma yürütüyoruz. Tüm paydaşların bu manada inisiyatif aldığı, destek verdiği kamu olarak bizim bu çerçevede bir resim ortaya koyacağız bir çalışma. Mart, nisan ve mayıs ayının yıkıcı etkilerini ciddi anlamda minimize edecek bir 3 ayı tecrübe ettik. Hayatın normalleşmesiyle birlikte özellikle bu anlamda mikro düzeyde detaylı bir çalışma yürütüyoruz. Pakette bunlara temas edecek detaylar da olacak. Önümüzdeki günlerde, bu ay içerisinde inşallah gelişmelere şahit olacağız.

İki günde 15 bin konut satıldı

Haftabaşında kamu bankalarının desteklediği yeni ekonomik paketlerinde yer alan konutla ilgili gelen talep cumhuriyet tarihinde kayda değer seviyede olmuştur. Paket konuttan otomotive, mobilyadan beyaz eşya ve turizme kadar ekonominin birçok alanını kapsıyor. Veriler güncellendikçe paylaşacağım ama ötelenen bir talebin olduğunu destekleyecek rakamlar olduğunu görüyoruz. Sadece konut tarafı iki günde 15 bini geçmişti.

Fırsatçılara ikinci uyarı

Paketlerin mümkün olduğunca yerli üretimi destekleyecek şekilde hazırlandığını anlatan Albayrak, fahiş fiyatlama olmamasına da özen gösterdiklerini ifade etti. Albayrak, bunun fırsata çevrilmemesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Bu paket kapsamındaki paydaşlardan herhangi biri bunu fırsata çevirmeye çalışırsa, kötü niyetli bir şekilde, ben karşılaşacağımızı çok düşünmüyorum ama bankalarımız ile devlet ve kamu olarak da biz de çok net bir şekilde tavır koyacağız. Devir fırsatçılık yapma devri değil. Herkesin ciddi bir şekilde birlik ve beraberlik içerisinde, taşın altına elini koyup bu normalleşme sürecini atlatmalıyız, çünkü tecrübe etmediğimiz dönemden geçiyoruz. Bu noktada da cezalandırmalar, kampanyadan çıkarmalar olabilir, bununla ilgili tavır alacağız.”

Yerel parayla ticaret dönemi

Gerek yerel paralarla ticaret gerek ticaret dengesi konusunun dünyada olduğu gibi Türkiye için gelecek dönemde çok daha öne çıkacak bir husustur. Cari denge ve ticaret noktasında iki ülkenin ticaret hacmi içerisinde uygulanan para biriminin üçüncü ülkeye ait olmasının ne kadar normal olduğunu sormak gerek. Döviz borçlanması son bir yıldır her geçen gün düşüyor. Türkiye’nin dövize ihtiyacı var ama ihracat ama turizmle...

Dolarizasyon tersine dönecek

Swapla iki ülkenin ticareti üçüncü ülkenin parasıyla yapılmıyor. Biz, ticaret dengesi ve üçüncü para biriminin baskı oluşturma hususunun elimine edecek şekilde gerçekleşecek bir dönemin, önemli ve normalleşme araçlarından biri olarak, swapı görüyoruz. Bu süreç başladı. Farklı farklı alt yapı güvenceleri açısından, etkisini son dönemde attığımız adımların özellikle cari dengenin ithalat kısmına etkisi, özellikle ithalatın ikamesi olabilecek sektörlerin desteklenmesi özelinde, önümüzdeki süreçte bunun daha da güçleneceğini düşünüyorum. İkili görüşmelerin sonuçlarının yakın dönemde neticeleneceğini düşünüyorum. Dolarizasyonun hızla tersine döndüğü bir iklimde 2021’de Türkiye çok enteresan bir bilanço ile karşı karşıya kalacak. Bunun temellerini attık meyvelerini daha da göreceğiz.