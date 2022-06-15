Çorlu'dan havalandı, Sinop'ta vurdu! Akıncı TİHA'dan bir ilk
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, Çorlu'dan havalanarak Sinop açıklarında belirlenen koordinatlara yönelik ilk atış testini başarıyla gerçekleştirdi.
Yerli ve milli olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA, KGK-SİHA-82 Kanatlı Güdüm Kiti ile gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı.
Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), mühimmat entegrasyon sürecinde önemli bir aşamayı daha başarıyla tamamladı.