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Aktüel

Çorlu'da silahla vurulan kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-08 16:01:00 -
Çorlu'da silahla vurulan kişi öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evinin önünde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Hıdırağa Mahallesi'ndeki evinin önünde oturan Ferdi Zurnacı (47), bir otomobilden açılan ateş sonucu vücudunun farklı yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zurnacı hayatını kaybetti.

Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonrası şüpheli C.P'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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