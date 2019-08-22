Çorlu'da korkutan yangın! Ekipler müdahale etti
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, tamamen söndürüldü.22 Ağustos 2019 Perşembe 08:54
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Çorlu-Tekirdağ yolundaki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri gece boyunca çalışma yaptı.
Polis, jandarma ve sağlık ekipleri de tedbir amacıyla bölgede bekletildi.
Yangın, soğutma çalışmaları sonrası tamamen söndürüldü.
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