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Çorlu'da KCK operasyonu: 1 gözaltı!

Çorlu’ya şehir dışından otobüsle gelen ve PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğundan şüphelenilen bir kişi gözaltına alındı

03 Eylül 2018 Pazartesi 17:58
Çorlu'da KCK operasyonu: 1 gözaltı!

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK terör örgütü üyesi olduğu ihbarı alınan F.A. isimli şahsın otobüs ile İstanbul’dan Çorlu'ya geldiği bilgisine erişti. Polis ekiplerince takibe alınan şüpheli şahıs Çorlu’da PKK’ya ait olduğu değerlendirilen bir miktar para ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 17:58
  1. İstanbul
  2. Tekirdağ
  3. Çorlu
  4. PKK
  5. KCK
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  7. KCK operasyonu
  8. gözaltı

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