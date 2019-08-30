0553 313 94 23

Çorlu Festivali başladı

Geleneksel hale gelen ve bu yıl 10.

30 Ağustos 2019 Cuma 15:20
Çorlu Festivali başladı

Geleneksel hale gelen ve bu yıl 10.’su düzenlenen Çorlu Belediyesi Kültür, Sanat ve Spor Festivali başladı.


Çorlu Belediyesi 10. Kültür, Sanat ve Spor Festivali, festival açılış korteji ile start aldı. Sanata, müziğe, spora dair pek çok farklı etkinliğin yer alacağı, Çorlu için gelenekselleşmiş festival, Anadolu’nun farklı yörelerine ait birbirinden farklı Türk el sanatları örneklerinin yer aldığı Geleneksel El Sanatları Çarşısı’nın açılış töreni ile başladı. Çorlu Belediyesi hizmet binası arkasında yer alan otopark alanında kurulan Geleneksel El Sanatları açılış törenine Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Bulgaristan Edirne Konsolosu Radoslava Kafedjiyska, Bosna Hersek Cumhuriyeti 1. Genelkurmay Başkanı Sefer Haliloviç, Rumeli Balkan Türk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Refik Akova, Çorlu Belediye Başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, halk dansları ekipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Törenin açılışında konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği iş birliği ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen, unutulmaya yüz tutmuş sanatların temsilcileri el sanatları ustalarını Çorlu ve bölge halkı ile buluşturuyor olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Başkan Sarıkurt, tüm Çorluluları geleneksel Türk el sanatlarının en seçkin eserlerini görmek üzere 4 gün boyunca açık olacak geleneksel el sanatları çarşısına davet etti.


Konuşmaların ardından geleneksel el sanatları çarşısının açılışı gerçekleştirildi ve protokol üyeleri ile vatandaşlar sanat stantlarını gezerek sanatçıların eserleri hakkında bilgi edindi.


Geleneksel el sanatları çarşısının açılışının ardından Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan Hanımeli Günleri’nin açılışı da gerçekleştirildi. Kadınların el emeklerinin sergilendiği stantları gezen protokol üyeleri bir süre kadın emekçilerle sohbet etti.


Açılışların ardından Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan festival korteji, bandonun çaldığı müzikler ve marşlar eşliğinde yürüyüşe geçti. Birbirinden renkli anlara sahne olan festival korteji, Cumhuriyet Parkı’nda kurulan festival alanında son buldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 15:20
  1. sanat
  2. kültür
  3. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ahlat, 1071 kutlamalarında ana dominant rol oynadı
    1. Ahlat, 1071 kutlamalarında ana..
    2. Aydın'da villaya uyuşturucu operasyonu
    3. "Gruptan çıkacağımıza inanıyoruz"
    4. Başkan Sarıkurt, Kazımiye..
    5. Başkan Yüksel: "Tarihi zaferlerle dolu..
    6. Candan Karlıtekin kimdir? Candan..
    7. Team OG, espor turnuvasında 15 milyon..
    8. Fethiye Belediye Başkanı Karaca’dan..
    9. Bursaspor’da transfer şov
    10. Yukatel Denizlispor, Göztepe maçına..
    11. Su kayağı tutkunları nefes kesecek
    12. Özgür Bakan: "İneklerinizi kesime..
    13. Başakşehir, Danijel Aleksic’i..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile..
    15. Fenerbahçe’de Trabzonspor maçı..
    16. Bahçeli'den önemli açıklamalar
    17. Erol Aslan Cebeci kimdir? Erol Cebeci..
    18. Kadın milli futbolcular, 30 Ağustos..
    19. Fenerbahçe'den bir transfer daha!
    20. Johnson'dan parlamentonun tatil..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak